Irak'ta bir Fransız'a daha IŞİD üyeliğinden idam cezası

Irak'ta IŞİD üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen hafta farklı aralıklarla aynı suçlamayla 7 Fransa vatandaşına idam cezası veren Bağdat Ceza Mahkemesi, 32 yaşındaki Fransız vatandaşı Fazil Tahir'i de idama mahkum etti.

Kaynaklar, idam cezası verilen Tahir'in ifadesinde yer alan 'işkence yapıldığı' iddialarının, mahkeme tarafından incelendiğini, tıbbi raporun bunu doğrulamadığını ifade etti.

Fransa vatandaşı Tahir, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edilenler arasında yer alıyordu.

Bu kararla birlikte bir haftada idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 8'e yükseldi.

IŞİD saflarında yer alan Fransız uyruklu 12 kişi, 4 ay önce örgüt üyeliğinden suçlu bulunarak yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edilmişti.