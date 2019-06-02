Zarif: İran'ın gemilerinde 'her türlü füzeyi' bulundurmaya hakkı var

Amerikan ABC televizyonuna konuk olan Zarif, ABD Donanması’na ait gemilerin İran’a yaklaştıkları için Tahran’ın gemilerinde her türlü füzeyi bulundurma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

'YA İRAN GEMİLERİ KALİFORNİYA VEYA FLORİDA AÇIKLARINDA CİRİT ATSAYDI?'

İran'ın başdiplomatı, “Burayı Basra Körfezi olarak adlandırıyoruz, hemen yanımızda yer alıyor ve biz, kendimizi savunma hakkına sahibiz. Bir düşünün, İran (gemileri) Kaliforniya ya da Florida sahillerine gelseydi neler olurdu, buna nasıl bir tepki verirdiniz? Nasıl hissederdiniz” diye konuştu.

Iran's Foreign Minister Zarif: “We call this place the Persian Gulf for a reason... we have a right to defend ourselves. Just imagine if Iran were to come to California coast, or were to come to Florida coast. How do you feel? How would you treat that?” https://t.co/3akiqwpCwT pic.twitter.com/wPmjBoYkhH — ABC News (@ABC) June 2, 2019

​Daha önce İranlı yetkililer, ABD’nin askeri gemilerinin Ortadoğu’daki eylemlerini kontrol etiklerini, bu ‘gemilerin en ufak bir aptallık yapmaları durumunda gizli silah kullanarak onları mürettebatı ve üzerindeki uçaklarla birlikte denizin dibine yollayabileceklerini' ifade etmişti.