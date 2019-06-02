Suriye’de patlayıcı yüklü araç infilak etti: En az 14 ölü, 28 yaralı

Suriye’nin kuzeybatısındaki Azez kentinde patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etmesi sonucu en az 14 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel bir kaynak, Sputnik’e yapığı açıklamada, Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Azez kentinde patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etmesi sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlamanın kent merkezinde bulunan emniyet müdürlüğü binasının hemen yanında gerçekleştiğini aktaran kaynak, “Ön verilere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı” diye konuştu.

Kaynak ayrıca patlamanın olduğu yerde çok sayıda insan bulunduğu ve ölü sayısının artabileceği bilgisini aktardı.