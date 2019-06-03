Netanyahu erken seçim öncesi bakanların 'kellesini aldı'

Seçimden birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmek zorunda kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Eğitim Bakanı Bennett ile Adalet Bakanı Şaked'i görevden aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, nisan ayındaki seçimde halkın desteğini kaybettikleri gerekçesiyle Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldığını yazdı.

Adalet ve eğitim bakanlarının, seçimde halktan yeterli oyu alamaması nedeniyle içinde bulunulan hassas dönemde görevde kalmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.

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Her ikisi de aşırı sağcı, aşırı milliyetçi siyasi liderler olan Bennett ile Şaked'in Aralık 2018’de kurduğu Yeni Sağ isimli parti, 9 Nisan seçiminde yüzde 3.25'lik barajı geçememişti.

Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 30 Mayıs'ta verilen kararla 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidileceği duyuruldu.