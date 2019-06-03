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03:04 03 Haziran 2019
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    İran'da askeri geçit töreni

    Ruhani: Tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir

    © AFP 2019 /
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece İran'ın tercihinin 'sağlam bir duruş ve direniş' olacağını söyledi.

    Başkent Tahran'da üniversitelerdeki tıp hocaları ve doktorlarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ABD’lilerin geçen yıllarda İran’a bu derece bir yaptırım uygulamadıklarını açıkladığını hatırlatan Ruhani, "Bugün meydana gelen şartlar her zamankinden daha çetindir fakat bugünkü özel şartlarda tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir. Eğer direnişten başka bir yol olsaydı onu açıkça ilan ederdim fakat bugün sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı. 

    ABD'nin önce İran rejimini "kabul edilemez" ilan ettiğine ardından da rejimin halkın tercihi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini açıkladığına dikkati çeken Ruhani, "Düşman, bazen İran ile müzakere için şartları olduğunu ve masaya oturmak için İran’ın önce bunları kabul etmesi gerektiğini açıklıyor sonra da müzakere için hiçbir ön şartı olmadığını vurguluyor." diye konuştu. 

    ABD'nin devirdiği müzakere masasına ve ayaklar altına aldığı normal şartlara geri dönmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

    "Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanması çağrısında bulunmuştu.

    Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savunmuştu.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "İran ile masaya oturmaya hazırız." demişti.

    ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini bildirmişti.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, Hasan Ruhani, ABD, İran
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