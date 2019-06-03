‘Rusya Suriye’de İran’a etki ederse, İsrail ve ABD Esad’ı tanımaya hazır’ iddiası

Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak toplantıda ABD ve İsrail’in Moskova’ya, Suriye’de İran’a etki etmesi karşılığında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı tanımayı teklif edeceği ileri sürüldü.

Londra merkezli Arapça Şarku’l Avsat gazetesinin Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye’deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

Gazeteye konuşan kaynak “Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Beşar Esad yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat haziran sonunda Kudüs’te bir araya gelecek. Üç ülke arasında bu düzeyde ilk kez böyle bir toplantı yapılacak.

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Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada üçüncü bir ülkenin Suriye’deki varlığının Rusya ile ABD arasında anlaşma konusu olmasının pek mümkün olmadığını iade etti.

Yabancı güçlerin Suriye’de bulunma amacının IŞİD ve diğer terör tehditleri ile mücadele olduğunu belirten Kosaçev, bu güçlerin varlığını azaltma istiyorsa ABD’nin Suriye’de ve Ortadoğu’da terörün ortadan kaldırılması için her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.