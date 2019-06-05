Esad, Ramazan Bayramı namazını Şam'daki Hafız Esad Camii'nde kıldı

Ramazan Bayramı'nı bugün karşılayan ülkelerden biri olan Suriye'de Devlet Başkanı Esad, bayram namazı için babası ve aynı zamanda selefinin adını taşıyan Hafız Esad Camii'ne gitti.

Esad'a namaz sırasında Suriye Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hassun ve diğer yetkililer eşlik etti.

من صلاة #عيد_الفطر في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بـ #دمشق.. pic.twitter.com/L3YJrjTDiX — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 5, 2019

​Esad, önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk gününde başkent dışındaki kentleri ziyaret etmişti.

2018'de Akdeniz kıyısında Alevilerin merkezi olarak bilinen ve Rus donanma üssüne ev sahipliği yapan Tartus'a giden Esad, 2017'de ise Hama'da temaslarda bulunmuştu.

Suriye'nin yanı sıra Mısır, Filistin ve Ürdün Ramazan Bayramı'nın ilk gününü bugün kutluyor.

Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan ve başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler de çarşamba gününün bayramın birinci günü olduğunu açıklamıştı.