Bogdanov: İdlib’deki teröristlere tolerans gösterilemez ancak burada sivillerin bulunduğunun ayrımındayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib’deki durumda ilerleme sağlanamamış olmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "Türk partnerlerimiz de dahil tüm taraflarla temaslarımız her düzeyde devam ediyor. Durumun tüm ince ayrıntıları ele alınıyor."

Bogdanov şöyle devam etti: “Bir yandan burada terörist grupların varlığının devam etmesi tolere edilecek bir şey değil. Ancak bir yandan da burada sivillerin bulunduğunu da tabii ki ayrımsıyoruz. Söz konusu sorunlara çok dikkatli bir biçimde yaklaşmak gerekiyor.”

Rusya ve Türkiye’nin Eylül 2018’de Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin Ekim 2018'de dolmasına rağmen Türkiye bu örgütlerin hepsinin buradan çekilmesini sağlamış değil. Hatta bölgenin çok büyük bir kısmı teröristlerin denetiminde.