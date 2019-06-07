Husiler: Suudi Arabistan’a düzenlenen operasyonda çok sayıda nokta ele geçirildi

Husiler, son 3 günde Suudi Arabistan’ın Necran Bölgesi yönünde geniş kapsamlı operasyon düzenleyerek Suudi ordusu ve güvenlik güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Yemen haber ajansı Saba, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına girerek 20’den fazla kontrol noktasını ele geçirdiğini aktardı.

Husiler, Suudi Arabistan topraklarında düzenlenen 72 saatlik operasyon sonucu bu ülkenin ordu ve polise ait tesisleri ele geçirdiklerini açıkladı.

Husilerin 3 yönden taarruza geçtiği aktarıldı. Çatışmalarda 200’den fazla Suudi askerin öldüğü, 20’den fazla zırhlı aracın imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği yaklaşık 75 hava saldırısının Husilerin ilerleyişini engellemediği kaydedildi.

Suudi Arabistan henüz bu bilgiyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.