İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer silah peşinde değiliz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Fransa'nın açıklamaları üzerine İran'ın balistik füze programının nükleer silah için tasarlanmadığını belirtti.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programıyla ilgili ifadelerini eleştirdi.

Zarif, ABD nükleer anlaşmadan ayrılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini, müttefiklerinin ise söz konusu kararın İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili içeriği çiğnediklerini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın 2231 sayılı kararıyla ilgili değerlendirmesini eleştiren Zarif, "Pompeo’nun iddiasının aksine 2231 sayılı karar İran’dan talepte bulunuyor, İran’ı men etmiyor. Bu kararda, balistik füze üretimiyle ilgili nükleer silah potansiyeli taşıyacak şekilde hazırlanan hiçbir planın gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Füzelerimiz nükleer silah için tasarlanmamıştır ve biz nükleer silah peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Contrary to @SecPompeo's claim,

a. UNSC 2231: "Iran is CALLED UPON" not prohibited;

b. "not to undertake any activity related to ballistic missiles DESIGNED to be capable of delivering NUCLEAR weapons.” Our missiles are not “designed" for nukes, which we’re not developing. 2/2 — Javad Zarif (@JZarif) June 7, 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.

Görüşmeden önce açıklama yapan Macron, "Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli" demişti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.