İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer silah peşinde değiliz

Zarif, ABD nükleer anlaşmadan ayrılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini, müttefiklerinin ise söz konusu kararın İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili içeriği çiğnediklerini savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın 2231 sayılı kararıyla ilgili değerlendirmesini eleştiren Zarif, "Pompeo’nun iddiasının aksine 2231 sayılı karar İran’dan talepte bulunuyor, İran’ı men etmiyor. Bu kararda, balistik füze üretimiyle ilgili nükleer silah potansiyeli taşıyacak şekilde hazırlanan hiçbir planın gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Füzelerimiz nükleer silah için tasarlanmamıştır ve biz nükleer silah peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.
Contrary to @SecPompeo's claim,— Javad Zarif (@JZarif) June 7, 2019
a. UNSC 2231: "Iran is CALLED UPON" not prohibited;
b. "not to undertake any activity related to ballistic missiles DESIGNED to be capable of delivering NUCLEAR weapons.” Our missiles are not “designed" for nukes, which we’re not developing. 2/2
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.
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