Rusya: Suriye ordusu, militanların büyük saldırısını püskürttü

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, "Heyet Tahrir eş-Şam ve müttefik oluşumlardan yaklaşık 500 militan, 6 Haziran günü karanlığın başlamasıyla hükümet güçlerinin Hama bölgesindeki Cubbayn ve Tel el-Malah yerleşimlerindeki mevzilerine saldırdı. Militanlar saldırıda 6 tank, 4 piyade saldırı aracı, büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 20 adet arazi aracı ve diğer askeri teçhizat kullandı" açıklamasında bulundu.

Suriye ordusunun savunmasına Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin destek verdiğini dile getiren Merkez Başkanı, hükümet güçlerinin 120’den fazla militan öldürdüğünü, 5 tank, 3 piyade saldırı aracı ve 9 arazı aracı imha ettiğini aktardı. Suriyeli askerlerin ayrıca bir adet çok namlulu roketatar ve iki havan topu imha ettiği bildirildi.

Militanların daha sonra 7 Haziran saat 10.45’te, hükümet güçlerinin Hama bölgesinin Kernaz ve Hamamiyat yerleşimlerindeki mevzilerine tekrar saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Kupçişin, "Kernaz’a saldırıya 80 militan katıldı ve 8 adet arazi aracı kullanıldı. Hamamiyat’a saldırıda ise yaklaşık 60 militan, iki tank, bir piyade saldırı aracı ve bir arazi aracı katıldı. Yasa dışı silahlı oluşumların saldırıları püskürten Suriye ordusu, 20’den fazla militanı, 1 tankı ve iki arazi aracını yok etti" ifadelerini kullandı.

Militanların, kayıpları telafi etmek için yeni güçler takviye ettiğini belirten Rus komutan, "Hama’nın kuzeyindeki Morek yerleşimi yakınlarında yaklaşık bin kişilik militan grubu saptandı" diye ekledi.