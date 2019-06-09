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12:23 09 Haziran 2019
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    İran Meclis Başkanı Ali Laricani

    İran Meclis Başkanı: Macron'un sözleri acemice ve üzüntü vericiydi

    © Sputnik /
    Ortadoğu
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    İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İran ile ilgili açıklamalarının 'acemice ve üzüntü verici' olduğunu söyledi.

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    Genel kurulda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni müzakereler ve İran'ın füze programıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. 

    Macron'u görüştüğü kişileri dikkate alarak her toplantıda farklı açıklama yapmakla suçlayan Laricani, "Macron’un sözleri acemice ve üzüntü vericiydi. Eğer bunları Trump söyleseydi garip karşılamazdık. Bu sözler Sayın Macron’un defalarca kez Ruhani ile yüz yüze ve telefonda yaptığı müzakerelerde sarf ettiği sözlerle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

    Laricani, Macron'un bir konuda uzmanlığını göstermek istemesi durumunda kendi ülkesinin iç sorunlarına yönelmesi gerektiğini ifade eden Laricani, bu şekilde Fransa'daki protestolarda daha fazla ölümlere şahit olmayacaklarını dile getirdi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    Görüşmeden önce açıklama yapan Macron, "Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli" demişti.

    İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle" ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran
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