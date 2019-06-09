Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralı

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.
DHA'nın haberine göre saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.
© Sputnik / Hikmet Durgun
Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Habere göre TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırının düzenlendiği bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
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