Husiler, Suudi Arabistan'daki Cizan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen sınırına yakın bir konumda yer alan Cizan Havaalanını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

Husiler, Yemen sınırına yakın konumda Cizan Havaalanı'nı hedef aldı.

Husilere ait El-Mesira kanalının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan haberde, "Cizan Havaalanı'na yönelik hava saldırısında, Yemen'deki saldırılarda kullanılan İHA'lara ait hangarlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

#اليمن: قناة "المسيرة" اليمنية: عدة هجمات بطائرات مسيرة تستهدف مطار جيزان السعودي — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) June 9, 2019

Söz konusu saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Cizan Havaalanı'nı askeri üsse dönüştürmesinin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların, Cizan bölgesindeki En-Nar Dağı'na doğru ilerleyişi durdurmak için düzenlediği iki hava saldırısının başarısız olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca En-Nar Dağı'nın doğusundaki bölgelere düzenlenen saldırıda 1 Suudi asker ile 4 paralı askerin öldüğü, teçhizata el konulduğu aktarıldı.

© AA / Suudi Arabistan'dan Husilere 'misilleme' uyarısı

Öte yandan Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan Cizan bölgesinde 1 Suudi askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdülaziz, Cizan bölgesinde görevi sırasında yaşamını yitiren bir askere taziye dileklerini iletti. Haberde, olayın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.