Filistin Kurtuluş Örgütü’nden Yüzyılın Anlaşması’na karşı mücadele çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki fraksiyonların temsilcileri, Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı mücadele çağrısı yaptı.

FKÖ, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı El-Bire Belediye Başkanlığında, bünyesindeki ulusal ve İslami fraksiyonların temsilcileriyle “Yüzyılın Anlaşması” projesine ilişkin bir toplantı düzenledi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf yaptığı açıklamada, “El-Bire Belediye Başkanlığındaki toplantı, Filistin halkının haklarını yok etmeyi hedefleyen ABD ve İsrail’in plan ve uygulamalarına karşı toplumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin bir program oluşturma amacıyla düzenlenmiştir.” dedi.

Ebu Yusuf, FKÖ bünyesindeki fraksiyonların temsilcilerinin, Filistinli STK’lara, bağımsız kanaat önderlerine Filistin kentlerinde, mülteci kamplarında ve diasporada Yüzyılın Anlaşması ile mücadele çerçevesinde faaliyetler düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirterek, faaliyetlerin sadece şehir merkezlerinde olmayacağını, aynı zamanda İsrail askerleriyle temas noktalarında protesto gösterileri şeklinde de gerçekleşeceğini söyledi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden, Yüksek Arap Takip Komitesi'yle (YATK) koordineli bir şekilde İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde de faaliyetlerin düzenleneceğine işaret eden Ebu Yusuf, söz konusu faaliyetler dizisinin ilkinin, Ramallah’ın kuzeyindeki Cibiya beldesinde yapılacağını, ayın 24’ünde de Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla eş zamanlı olarak Ramallah’ın merkezinde düzenleneceğini açıkladı.

Ebu Yusuf, ABD’nin Filistin halkının haklarını göz ardı eden tüm politikalarına karşı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran’da Bahreyn'de Filistin için düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin ise “Filistin halkının hakları parayla tazmin edilemez.” ifadelerini kullandı.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI'

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.