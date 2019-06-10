Rusya: Militanlar Suriye’nin iki bölgesinde ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına açıklamasında, Suriye'de devreye alınan ateşkese rağmen yasadışı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğini kaydetti.

Militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini belirten Kupçişin, şöyle konuştu: “Ateşkes düzenlemesinin uygulamaya konmasına rağmen İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edilmekte. Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Dahar-ebu-Esad (2), Safsafa, Kastal-El-Borc, Kinsibba, Nahşebba, Akç-Baer, Sandran, Barişa ve El-Haruf ilçelerinde, ayrıca Hama kentinin kuzeybatı banliyösünde ateşkes ihlalinde bulundu.”

Merkez yetkililerinin son 24 saat içinde Deyr-ez-Zor eyaletinde yer alan El-Huseyniya yerleşiminde ve Lazkiye’deki Cinderiye sığınması kampında 2 insani yardım kampanyası düzenlediklerini aktaran Kupçişin, kampanya kapsamında ihtiyacı olan sivillere bin adet gıda paketi dağıtıldığını sözlerine ekledi.