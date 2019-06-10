IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı.

© AA / Cem Özdel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani (sağ 4), yemin ederek resmen göreve başladı. Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sol 3), Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih (sağ 3), Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi (sağda), IKBY eski başkanı Mesut Barzani (sağ 2), IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani (sol 2) ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı.

Yemin edip göreve başlayan Barzani, yeni kabinenin oluşturulması için yarın Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı olan IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'ye görev verecek.

Neçirvan Barzani, geçen ayın sonunda parlamentoda düzenlenen olağan oturumda KDP, Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekillerin desteğiyle 68 oyla IKBY başkanlığına seçilmişti. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Yeni Nesil Hareketi ise oturuma katılmamıştı.

Barzani'nin yemin törenine iştirak eden Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

Congratulations to @IKRPresident for his election as President of the KRG. In the period ahead should focus on concrete projects and carry out together our resolute fight against the terrorist organization PKK. pic.twitter.com/7UzsbKkMnU — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2019

​IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle de görüşen Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı #MesrurBarzani’ye yeni IKBY Hükümetini kurmada başarılar diliyoruz. Özellikle ticari ilişkilerimizi&yatırımları artırmalıyız. Başta PKK ve bağlı tüm gruplar olmak üzere terörle mücadelede işbirliğimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/pFibOGFp6v — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2019

​NEÇİRVAN BARZANİ KİMDİR?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989'da Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006'da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP'nin IKBY'deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu.