DSM: Olası güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok, görüşmeler sürüyor

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) yöneticisi Ekrem Huso, 'güvenli bölge' konusunda henüz kesinleşen bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

"Güvenli bölge kurulması konusunda bizimle ABD ve ABD ile diğer devletlerin görüşmeleri sürüyor. Türkiye kendi çıkarına dayalı bir güvenli bölgenin oluşmasını istiyor. Türkiye, Suriye toprağı içerisinde bir bölgenin kurulmasını ve kendi askerlerinin de bölgede konuşlu olmasını istiyor" diye devam eden Huso, şu vurguyu yaptı:

"Türkiye'nin taleplerine ABD'nin evet demesini beklemiyoruz. ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda görüşleri farklıdır. Bizim de farklıdır."

Ankara, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, bu tezi kabul etmiyor. Ankara ise YPG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

8 Haziran'da Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde konuşan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ‘Türkiye ile DSG’nin çekilme ve güvenli bölge konusunda prensipte genel bir anlaşmaya sahip olduğunu’ söylemişti. Jeffrey, ‘görüşmelerin başarılı olması için gerçek bir şans bulunduğuna Washington'ın inandığını’ ifade etmişti.

Edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde olası güvenli bölge konusunda ABD, Avrupa devletleri, Türkiye arasında ve ABD ile DSG arasında yoğun görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerde ilerleme kaydedilse de henüz tam bir anlaşma sağlanmış değil.