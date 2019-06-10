Zarif: Hiçbir savaşı başlatan taraf olmadık, bize savaş açan da savaşı bitiren taraf olmayacak

Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Hiçbir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacak" dedi.

Tahran'da Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'a yönelik bir saldırının söz konusu olması durumunda ülkesinin sert karşılık vereceğini belirtti.

"Hiç kimse halkımıza yönelik bir girişimde bulunamaz. Bu takdirde sert bir cevapla karşılanır. Biz hiçbir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır" diye konuşan Zarif, bölgedeki sorunların kaynağının 'İsrail'in işgalci müdahaleleri ve ABD'nin sınırsız desteği' olduğunu vurguladı.

İsrail'in Kudüs ve Golan Tepeleri işgalinin Washington tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde tanımasına dikkati çeken Zarif, Trump yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' için 'Filistin halkının haklarını gasp eden sözleşme' ifadesine, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun nükleer silah üretilen Dimona'daki "Biz İran'ı yok edeceğiz" açıklamasına atıfta bulundu.

"Maas'a görüşmelerimizde İran'ın tek beklentisinin nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunu söyledim. İran uluslararası taahhütlerine bağlıdır. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporları bunun delilidir" diye devam eden Zarif, ABD'yle yeni bir anlaşmanın fayda getirmeyeceğini, ABD ve Avrupa'nın söz konusu anlaşmayı yerine getirmeden başka bir müzakereye geçilemeyeceğini ve bölgedeki istikrarsızlığın sebebinin ABD olduğunu anlattı.

Trump yönetiminin ekonomik yaptırımlarına değinen İran Dışişleri Bakanı, şu vurguyu yaptı:

"Bölgedeki yeni gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği İran'a yönelik ekonomik savaştır. Bölgedeki gerilimin düşmesinin tek çaresi, ekonomik savaşın sona erdirilmesidir. İran halkına yönelik ekonomik savaşı başlatan ve destekleyenlerin güven içerisinde olması mümkün değil."

Maas'la gerilimin düşürülmesi konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını, Tahran yönetiminin bölgede diyaloğu her zaman önemsediğini ve Almanya'nın bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.