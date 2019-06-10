Yaklaşık 1.8 milyon Suriyeli sığınmacı evine döndü

Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezleri, şu an itibarıyla yaklaşık 1.8 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine döndüklerini açıkladı.

Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezlerinden yapılan ortak açıklamada, merkezlerin gösterdiği çabalar sayesinde şu an itibarıyla yaklaşık 1.8 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine dönüş yaptıkları kaydedildi.

Belgede, “Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezlerinin müşterek çabaları sayesinde, Suriyeli sığınmacıların sürekli ikametgâh veya geçici barınma yerlerine düzenli ve toplu bir şekilde geri dönüşlerini arttırmak amacıyla birçok vazifeyi yerine getirmeyi başardı. Bugün itibarıyla yaklaşık bir milyon 800 bin Suriyeli vatandaş doğmuş oldukları yerlere geri döndü” ifadeleri kullanıldı.