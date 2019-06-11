Oğul Netanyahu: Biz İsrailliler rock yıldızı Trump'a tapıyoruz

ABD'deki muhafazakarlara hitap eden bir kanala konuşan İsrail liderinin oğlu Yair Netanyahu, Donald Trump'ın İsrail'de gerçek bir rock yıldızı olduğunu, İsraillilerin kendisine taptığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun adı skandallarla birlikte anılan oğlu Yair, Amerikan muhafazakar medya ağı Blaze'e verdiği röportajda, durmadan babasına seçim hediyesi niteliğinde kararlar alan ABD Başkanı Donald Trump'ı yere göğe sığdıramadı.

Son olarak Arapları 'İspanyol işgali altındaki Kuzey Afrika topraklarını kurtarmaya' çağırmasıyla gündem olan Yair Netanyahu, Teksas merkezli Blaze TV'ye demecinde, Trump'tan 'rock yıldızı' diye söz etti.

"İsrallilerin ezici çoğunluğu Amerika'ya tapıyor, Başkan Trump'a tapıyor. O İsrail'de gerçek bir rock yıldızı" diye konuşan İsrail liderinin oğlu, hızını alamayarak şunları da söyledi:

"Başkan Trump, İsrail ile Yahudi halkının bugüne dek Beyaz Saray'da sahip olduğu en iyi dost ve Yahudi tarihinde daima hatırlanacak.

Trump'ın BM kararlarının ve uluslararası konsensüsün hilafına Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması ve Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına övgüler düzen Yair Netanyahu, birinci Pers imparatorluğunun kurucusu Büyük Kiros'un 2500 yıl önce Kudüs'ü tanıdığı için Yahudi halkı tarafından hala hatırlandığını dile getirip "Yani bizim hafızamız uzun vadelidir" dedi.