İran yarın ilk kez Japonya'dan bir başbakanı ağırlayacak

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Abe'nin telefon görüşmesinde değinen Japon yetkili, bu görüşmede tarafların önemli bölgesel konular hakkında fikir alişverişinde bulunduğunu aktardı.
'TRUMP'IN MESAJINI İLETMEK İÇİN DEĞİL'
Japonya’nın Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir yetkili ise IRNA’ya yaptığı açıklamada Abe’nin Trump yönetiminden İran’a bir mesaj iletmeyeceğini söyledi.
Elçilik yetkilisi, Japonya Başbakanı'nın kendi kararı ve gerginlikleri azaltma hedefiyle mevcut şartlarda Tahran’ı ziyaret edeceğini kaydetti.
Trump'ın çekildiği İran'la nükleer anlaşmayı destekleyen Abe, Dışişleri Bakanı Tara Kono ve bir heyet eşliğinde Tahran'a gidecek.
HAMANEY'LE DE GÖRÜŞECEK
Yarın akşam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Abe, perşembe sabahı dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmesinin ardından Tahran'dan ayrılacak.
Yanısıra İran ve Japonya Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Tara Kono da aralarında görüşecek.
WSJ: TOKYO'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ADIM
Öncesinde ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Abe'nin Tahran ziyaretine 'Tokyo'nun eşi görülmemiş diplomatik adımı' nitelemesiyle dikkat çekmişti.
Japonya'nın İran-ABD gerginliğinin düşürülmesi için aktif rol üstlenmeyi tercih ettiğine işaret edilen yazıda, Tokyo'nun Tahran ile Washington arasında sıcak çatışma çıkmasını istemediğini belirtilmişti:
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