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18:58 11 Haziran 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bir araya geldi

    İran yarın ilk kez Japonya'dan bir başbakanı ağırlayacak

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Ortadoğu
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    ABD-İran geriliminin tavan yaptığı bir dönemde arabuluculuk yapma önerisinde bulunan Şinzo Abe, yarın 1979'dan beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olacak.

    Mike Pompeo
    © REUTERS / ARND WIEGMANN
    ABD: İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız
    Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Yuşihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın başkent Tahran'a gideceğini duyurdu.

    ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Abe'nin telefon görüşmesinde değinen Japon yetkili, bu görüşmede tarafların önemli bölgesel konular hakkında fikir alişverişinde bulunduğunu aktardı.

    'TRUMP'IN MESAJINI İLETMEK İÇİN DEĞİL'

    Japonya’nın Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir yetkili ise IRNA’ya yaptığı açıklamada Abe’nin Trump yönetiminden İran’a bir mesaj iletmeyeceğini söyledi.

    Elçilik yetkilisi, Japonya Başbakanı'nın kendi kararı ve gerginlikleri azaltma hedefiyle mevcut şartlarda Tahran’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

    © REUTERS / POOL
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    Trump'ın çekildiği İran'la nükleer anlaşmayı destekleyen Abe, Dışişleri Bakanı Tara Kono ve bir heyet eşliğinde Tahran'a gidecek.

    HAMANEY'LE DE GÖRÜŞECEK

    Yarın akşam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Abe, perşembe sabahı dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmesinin ardından Tahran'dan ayrılacak.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Yanısıra İran ve Japonya Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Tara Kono da aralarında görüşecek.

    WSJ: TOKYO'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ADIM

    Öncesinde ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Abe'nin Tahran ziyaretine 'Tokyo'nun eşi görülmemiş diplomatik adımı' nitelemesiyle dikkat çekmişti.

    Japonya'nın İran-ABD gerginliğinin düşürülmesi için aktif rol üstlenmeyi tercih ettiğine işaret edilen yazıda, Tokyo'nun Tahran ile Washington arasında sıcak çatışma çıkmasını istemediğini belirtilmişti:

    Heiko Maas
    © AA /
    Almanya Dışişleri Bakanı Tahran'da: Nükleer anlaşmayı korumaya çalışıyoruz, ama mucize yaratamayız
    "Japonya Başbakanı Şinzo Abe, arabuluculuk rolünü yerine getirmek istiyor. Abe ayrıca ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilere sahip olmasının yanı sıra İran'la da geleneksel ilişkileri olması nedeniyle bu sahada aktif arabuluculuk rolü üstlenmesine imkan sağlıyor. Abe son zamanlarda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüştü. Bu, taraflar arasında askeri bir çatışmanın yaşanmaması için Japonya çabalarının bir parçası gibi gözükebilir. İran İslam Devrimi'nin yaşandığı 1979 yılından beri ilk defa Japonya'dan bir başbakanın İran'ı ziyaret etmesi başlı başına Abe'nin İranlı yetkililerle görüşmesinin önemini ifade etmek için yetiyor."

    Etiketler:
    ziyaret, Tahran, Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, Şinzo Abe, Donald Trump, İran, Japonya, ABD
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