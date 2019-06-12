Irak tarihini ABD'den geri alacak

Irak Ulusal Müzesi’ni gezen Başbakan Adil Abdülmehdi, Saddam Hüseyin'in ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini ifade etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin Irak’ın dünya medeniyeti için tarihi miras niteliği taşıdığını vurguladığı, ülkenin bugünü ve yarınını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Abdülmehdi’nin Ürdün’den birçok sayıda tarihi eserin iade edildiğini hatırlattığı ve ABD’nin Irak’tan çalınmış 15 bin tarihi eserin yakın zamanda ülkeye iade edileceğini duyurduğu belirtildi.

Irak’ın ABD tarafından Mart 2003’te işgal edilmesinin ardından ABD askerleri Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’nin dünyanın gözü önünde yağmalamıştı.