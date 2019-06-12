İsrail'den Suriye'nin güneyine bir saldırı daha

İsrail uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesinde yer alan Tel el-Harra'yı hedef aldığı öğrenildi.
Bölgenin, bir hava savunma üssüne ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor.
#BREAKING #NOW— Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) June 11, 2019
The official Syrian media confirm the targeting of Tel-AlHara in southern #Syria with a number of missiles.#Israel #IDF #IAF #Iran #IRGC #Russia #USA pic.twitter.com/OxwrkXN95N
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'den atılan çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Humus kenti yakınlarındaki T-4 askeri hava üssüne geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda 1 Suriye ordusu askeri hayatını laybetmiş, 2 asker yaralanmış ve çok sayıda teçhizat imha edilmişti. Golan Tepeleri yakınlarındaki bölgeler, uzun süredir İsrail tarafından hedef alınıyordu.
Golan Tepeleri ve Huran bölgesine hakim bir konuma olan Tel el-Harra, Temmuz 2018'de Suriye ordusu tarafından El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nden geri alınmıştı.
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