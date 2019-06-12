İsrail'den Suriye'nin güneyine bir saldırı daha

İsrail uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesinde yer alan Tel el-Harra'yı hedef aldığı öğrenildi.

Bölgenin, bir hava savunma üssüne ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor.

Suriye ordusuna ait radarların, saldırıları düzenleyen İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'den atılan çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Humus kenti yakınlarındaki T-4 askeri hava üssüne geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda 1 Suriye ordusu askeri hayatını laybetmiş, 2 asker yaralanmış ve çok sayıda teçhizat imha edilmişti. Golan Tepeleri yakınlarındaki bölgeler, uzun süredir İsrail tarafından hedef alınıyordu.

Golan Tepeleri ve Huran bölgesine hakim bir konuma olan Tel el-Harra, Temmuz 2018'de Suriye ordusu tarafından El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nden geri alınmıştı.