ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif, "Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz" ifadelerini kullandı.
'SAVAŞIN KARŞILIĞI YİNE SAVAŞTIR'
ABD’nin İran halkına savaşa zorladığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Hiçbir zaman ABD’nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır” dedi.
Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler” ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda” dedi.
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