İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz" dedi.

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan uluslararası bir haber kuruluşuna açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar ve baskıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif, "Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞIN KARŞILIĞI YİNE SAVAŞTIR'

ABD’nin İran halkına savaşa zorladığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Hiçbir zaman ABD’nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır” dedi.

Atta Kenare İran Dışişleri: ABD ekonomik realiteyi siyasi düşüncelerle bastırmaya çalışıyor

Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler” ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda” dedi.