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16:25 12 Haziran 2019
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif: Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    Ortadoğu
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    Ortadoğu ülkelerinin büyük miktarlardaki silah ithalatını eleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ayrıca hedef aldı ve bu ülkenin bölgedeki ‘ikinci İsrail’ olmaya çalıştığını söyledi.

    Cevad Zarif
    © AP Photo / Vahid Salemi
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Press TV tarafından aktarılan konuşmasında “Bölgede bulunan üç ülke, ABD ile ilişkileri sayesinde güvenliklerini sağlayacaklarına inanıyor” ifadelerini kullandı.

    Ancak bu ülkelerin ABD’den güvenlik ithal edemeyeceğini vurgulayan Zarif, çünkü ‘bu silahların İsrail’in amaçlarını yerine getirmek amacıyla kullanıldığını’ söyledi.

    Zarif, “Birleşik Arap Emirlikleri silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor ve bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor” dedi.

    SIPRI'YE GÖRE BÖLGEDE, SAVUNMAYA EN FAZLA YATIRIM YAPAN 2'NCİ ÜLKE

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    Uluslararası askeri donanım, silah ve mühimmat satışlarını takip eden İsveç'teki Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) raporuna göre, Birleşik Arap Emirlikleri 2014 yılında savunma için 22.8 milyar dolar harcadı. Bu miktarla Ortadoğu’da savunmaya en fazla harcama yapan ikinci ülke olurken, dünyada da 14’üncü sırada yer aldı.

    İrlanda merkezli bir Pazar araştırma şirketi olan Research and Markets’e göre ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2013 ile 2017 yılları arasındaki yıllık ortalama savunma harcaması 23.4 milyar dolar oldu. Ülkenin Yemen’deki askeri varlığına işaret eden kurum, bu miktarın 2023’e kadar yüzde 150 artacağı tahmininde bulundu.

    'ORTADOĞU'DA HER ŞEY MÜMKÜN'

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    © Sputnik / Vasily Batanov
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    Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Körfezi’nde petrol yüklü tankerlere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı yürütüyor. ABD, olaya dahil olduğuna dair bir kanıt olmadığı halde saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor. İran-ABD ilişkilerinin pek çok açıdan gerilmesiyle birlikte bölgedeki tansiyon da giderek artıyor.

    Cevad Zarif, Ortadoğu’da artan bu gerilime de değindi ve ABD’nin İran tehdidini öne sürerek bölgede askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

    Zarif, “Askeri ve ekonomik savaş arasında bir fark yok. Gerilim koşullarında her şey mümkün ve bölge en büyük kurban” dedi.

    BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

    © AP Photo / Robert Burns
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye sokması ve  İran Devrim Muhafızları'nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlamasıyla ilişkiler giderek gerildi.

    İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına girişimlerde bulunmakla suçlayan ABD son olarak ‘bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi’ olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı. ABD bölgeye çok sayıda uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.

    Etiketler:
    Orta Doğu, İsrail, ithalat, Silah, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İran
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