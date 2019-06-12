Suriye parlamentosu, Tartus limanının Rusya’ya kiralanmasını onayladı

Suriye parlamentosu, Tartus limanına yatırım yapılmasıyla ilgili Suriye hükümeti ve Rus STG Engineering şirketi arasında imzalanan anlaşmanın onaylanmasına dair yasa tasarısına onay verdi.

Yasa tasarısının, 2018 Aralık ayında imzalanan hükümetler arası protokole dayandığı kaydedilen açıklamada, “Sözleşme kapsamında STG Engineering, proje amaçları için gereken araç gereç, malzeme ve teçhizat girişine uygulanan vergilerden muaf tutuluyor. Şirket ayrıca sözleşmenin imzalandığı tarihten limanı genişletme projesinin sonuna kadar ama 6 yılı geçmeyecek şekilde, Suriye’de uygulanan tüm vergilerden muaf tutuluyor” ifadelerine yer verildi.

Tasarıda ayrıca her taraftan 3’er kişi, 6 kişilik yönetim kurulunun oluşturulmasını öngörüyor.

Suriye parlamentosundan yapılan açıklamada, projenin Suriye ekonomisine, ülkenin kriz sonrası canlanma sürecine ve Tartus limanının rekabet gücünün artırılmasına büyük yarar sağlayacağı ifade edildi.

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, yeni limanın yapımına yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapılacağı, böylelikle liman verimliliğinin mevcut 12 milyon ton yerine 40 milyon tona yükseleceğini açıkladı. Hamud, limanda çalışan tüm personelin işine devam edeceğini, yabancı personel oranının da yüzde 15 ile sınırlı kalacağını bildirdi.

Bakan ayrıca Rusya tarafının sadece limana yatırım yaptığını, limanın Suriye hükümetine ait olacağını vurguladı.

Daha önce Hamud, geçtiğimiz nisan ayında, Tartus limanının genişletmesi amacıyla Rus Stroytransgaz şirketi ile 49 yıllık yatırım sözleşmesi imzaladıklarını açıklamıştı.