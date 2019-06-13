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11:17 13 Haziran 2019
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    Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırı iddiası

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    İngiliz deniz güvenliği grubu, Umman Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir olay yaşandığı konusunda uyardı, İran medyası ise iki petrol tankerinde patlama olduğunu iddia etti.

    USS Abraham Lincoln
    © REUTERS /
    2 ABD destroyeri Basra Körfezi'ne girdi
    İran devlet televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Umman Denizi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere saldırı gerçekleştirildiği iddia etti.

    Patlama sonrasında iki tankerin boşaltıldığı ve mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Görgü tanıkları tankerlerin Marshal Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğunu söyledi.

    Ancak haber henüz doğrulanmadı.

    İNGİLİZ KURUM ‘BELİRLENMEYEN BİR DURUM’ DEDİ

    İngiliz donanması tarafından yönetilen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları ise, Umman Denizi'nde ‘henüz belirlenemeyen’ dediği bir olay konusunda uyardı.

    ABD - bayrak
    © Flickr /
    ABD'den Körfez'de seyahat eden yolcu uçaklarına uyarı
    AP haber ajansında yer alan habere göre kurum, sabah saatlerinde Umman Denizi’nde belirlenemeyen olay konusunda uyardı ve ABD-İran gerginliğinin yaşandığı bölgede ‘çok dikkatli’ olmaya çağırdı.

    BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

    Bundan İran’ı sorumlu tutan ABD, gözdağı vermek için bölgede F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı. Saldırıdan İran’ın sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunmazken, Tahran da iddiaları reddetmiş ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

    Etiketler:
    Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Patlama, petrol, Tanker, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Denizi, İran
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