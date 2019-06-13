Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırı iddiası

İngiliz deniz güvenliği grubu, Umman Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir olay yaşandığı konusunda uyardı, İran medyası ise iki petrol tankerinde patlama olduğunu iddia etti.

İran devlet televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Umman Denizi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere saldırı gerçekleştirildiği iddia etti.

Patlama sonrasında iki tankerin boşaltıldığı ve mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Görgü tanıkları tankerlerin Marshal Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğunu söyledi.

Ancak haber henüz doğrulanmadı.

BREAKING: Explosions on oil tankers in the Gulf of Oman, amid distress calls sent out to ports in the UAE. — The Spectator Index (@spectatorindex) 13 Haziran 2019

​İNGİLİZ KURUM ‘BELİRLENMEYEN BİR DURUM’ DEDİ

İngiliz donanması tarafından yönetilen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları ise, Umman Denizi'nde ‘henüz belirlenemeyen’ dediği bir olay konusunda uyardı.

AP haber ajansında yer alan habere göre kurum, sabah saatlerinde Umman Denizi’nde belirlenemeyen olay konusunda uyardı ve ABD-İran gerginliğinin yaşandığı bölgede ‘çok dikkatli’ olmaya çağırdı.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bundan İran’ı sorumlu tutan ABD, gözdağı vermek için bölgede F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı. Saldırıdan İran’ın sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunmazken, Tahran da iddiaları reddetmiş ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.