Umman'dan 'petrole bağımlılığa' karşı yeni ekonomik önlem: Enerji içeceğine yüzde 100 vergi zammı

Umman, ham petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla tütün ve alkolden enerji içeceklerine kadar çeşitli ürünler üzerinde uygulanacak yeni vergileri açıkladı.

Umman Vergilendirme Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni sisteme göre domuz eti, tütün, alkol ve enerji içecekleri üzerinde yüzde 100, gazlı içecekler üzerinde ise yüzde 50'lik bir vergi artışı yaşanacak.

Konuyla ilgili geçen Kasım ayında açıklamalarda bulunan Ummanlı bir yetkili, alınacak verilerden yıllık 260 milyon dolar gelir elde edileceğini söylemişti.

Umman, OPEC üyesi olmadığı halde büyük bir petrol üreticisi. Ülkenin Nisan ayı için ortalama günlük varil üretiminin 970 binden fazla olduğu kaydedildi.

Ülkenin petrol ihracının yüzde 84'ü ise Çin'e yapılıyor. Kalan oran ise Japonya ve Hindistan arasında bölünmüş durumda.

Yine de Umman, diğer Pers körfezi ülkeleri gibi 2014'te yaşanan fiyat krizinden etkilendi ve yine diğer ülkelerin aldıkları ve halk arasında 'sevilmeyen' önlemleri işleme koyma yoluna gitti. Bloomberg tarafından yapılan bir ankette analistler, cari işlemler açığının bu yıl yüzde 9.1'e kadar düşebileceğini ve çeşitli önlemlerin alınması gerekebileceğini söylediler.

Öte yandan, bu petrol ülkesinin petrole bağımlılığını azaltmak için aldığı tek önlem vergilendirme değil. Ülke aynı zamanda güneş enerjisi kullanımı konusunda da çeşitli adımlar atılmış durumda.

Ancak, Oxford Businnes Group tarafından yayınlanan rapora göre, bu yeni teknolojiler yine petrol endüstrisi alanında kullanılacak.

Bölgedeki bütün ülkelerin petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiği bir iklimde, Umman yine de oldukça iyi durumda.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Umman'ın 2020'deki Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasındaki en yüksek ekonomik büyümeye ulaşması bekleniyor.