Rusya: Türkiye koordinatları verdi, Rus uçakları İdlib'de teröristleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

"13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı" denilen açıklamaya göre, Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini talep etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi."

Ayrıca açıklamada, 'Rusya ve Türkiye komuta merkezlerinin terörist gruplarla müdahale alanındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine' vurgu yapıldı.

Rus savunma yetkilileri, Rusya'nın girişimi ve Türkiye'nin arabuluculuğunun yardımıyla İdlib'de gece yarısından tamamen ateşkes yapılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Fakat bazı terörist grupların temsilcilere bu ateşkese uymayacaklarını söyledi.