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13:45 13 Haziran 2019
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    Hamaney: Trump'ı mesajlaşmaya değer biri olarak görmüyorum

    © REUTERS / HANDOUT
    Ortadoğu
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    İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajlaşmaya ‘değmeyeceğini’ söyledi.

    Japonya Başbakanı Abe Şinzo (sağ 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda) tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
    © AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handout
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    İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan konuşmasında Hamaney, “Trump’ı karşılıklı mesaj alışverişinde bulunmaya değer bir insan olarak görmüyorum. Ona verecek bir cevabım yok ve onu yanıtlamayacağım” dedi.

    Hamaney, resmi ziyaret kapsamında İran’da bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde ABD ile İran arasındaki nükleer gerilim vardı.

    '​İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ÜRETME HEDEFİ YOK'

    Hamaney, İran’ın nükleer silah üretme ya da kullanma bir yönünde niyeti olmadığını söyledi.

    © AP Photo /
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    Görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Abe ise, “Bugün Dini lider Hamaney ile görüştüm ve onun barışa olan inancını duydum. Buna bölgenin barışı ve istikrarı için önemli bir gelişme olarak bakıyorum” dedi.

    Abe ayrıca, Hamaney’in ‘İran’ın nükleer silah üretmeyeceği ve kullanmayacağını’ söylediğini de vurguladı.

    ABD-İRAN ARASINDA ARABULUCULUK YAPIYOR

    Abe Şinzo, Tahran temasları kapsamında dün de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti. Abe, bölgede artan ABD-İran gerilimi konusunda uyarıda bulunarak, Ortadoğu'da barışın inşa edilmesi için Tahran'ın yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini, Tokyo'nun da her türlü desteğe hazır olduğunu söylemişti. Abe, ABD ile İran arasında arabulucuk misyonu üstleniyor.

    Abe'nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yaptığı ilk ziyaret oldu. Abe aynı zamanda Hamaney ile görüşen ilk Japon başbakan oldu.

    Son olarak Japonya'nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978'de İran'ı ziyaret etmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye sokması ve  İran Devrim Muhafızları'nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlamasıyla ilişkiler giderek gerildi.

    Etiketler:
    Nükleer, Şinzo Abe, Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney, Japonya, ABD, İran
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