Rusya: İdlib’deki radikal gruplar ateşkese rağmen yerleşimleri yoğun topçu ateşine tuttu

Kupçişin, bugünkü basın toplantısında, “Suriye’de Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, 12 Haziran saat 00.00’dan itibaren ateşkes sağlanmıştı. Ancak İdlib’de faaliyet gösteren Nusra müttefiki radikal oluşumlar ateşkesi reddederek yoğun topçu ateşine devam etti” dedi.

Teröristleri, 13 Haziran günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib'deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtığını hatırlatan Kupçişin, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Türkiye’nin yardım isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Bunun sonucunda, Dokmak yerleşimi ve Cebel Tavert yüksekliğinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi” ifadelerini kullandı.