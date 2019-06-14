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15:43 14 Haziran 2019
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    Cep telefonuyla fotoğraf çeken Suudi kadınlar.

    Suudi kraliyeti, ülkeden kaçan kadınları cep telefonlarının IMEI numarası sayesinde bulup yakalıyor

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    Ortadoğu
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    Cep telefonu üreticilerinin her cep telefonuna verdiği eşsiz numara olan, cep telefonunun kimlik numarası niteliğini taşıyan ve bunun üzerinden cihazla ilgili pek çok bilgiye erişilmesini sağlayan IMEI numarasını, Suudi Arabistan kraliyetinin ülkeden kaçan kadınların izini sürmek için kullandığı ortaya çıktı.

    Rahaf Muhammed el Kunun
    © AP Photo /
    Kanada Başbakanı Trudeau ailesinden kaçan Suudi genç kadının sığınma talebini kabul etti
    Kadın aktivistler, Suudi kraliyetinin ülkeden kaçan kadınları IMEI numarası aracılığıyla cep telefonlarının lokasyonunu saptayarak bulduğunu ve takip ettiğini duyurdu.

    Vahhabi rejiminin zulmünden kaçmayı başaran kadınlardan en az dördünün bulunmasında, ABD güçlerinin İHA saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı askeri düzeyde teknolojinin de seferber edildiği belirtildi.

    Kaçmış olan iki kadın, Suudi güvenlik-istihbarat yetkililerinin aile evlerinin kapısına dayandığını ve ailelerinden kendilerine ait cep telefonlarının ambalajını göstermelerini talep ettiğini söyledi.

    Suudi güvenlik-istihbarat yetkililerinin, kaçan kadınların ailelerine, "Kızlarınızı eve geri getirebiliriz, ama cep telefonlarını satın aldıklarında kutusunda yazan IMEI numarasına ihtiyacımız var" dediği aktarıldı.

    15 haneli IMEI numarasının açılımı Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği.

    18 yaşındaki Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun, Kanada'ya iltica etmesinin ardından Toronto Havalimanı'na inmişken
    © REUTERS / Carlos Osorio/File Photo
    Rahaf, iltica ettiği Kanada'dan, Suudi kadınların özgürleşmesine esin kaynağı olmayı diledi

    YILDA 1000 KADIN KAÇIYOR

    Bu teknoloji sayesinde Suudi ajanların her yıl ülkeden kaçan yaklaşık 1000 kadını en yakınlarına giderek takip edebildiği kaydedildi.

    SUUDİ KRALİYETİNİN EMRİNDEKİ TİFLİS'TEN TAKİBAT VE TESLİMAT

    Örneğin Gürcistan'a kaçmış bir Suudi kadın, IMEI numarası sayesinde Suudi ajanlar tarafından izinin sürüldüğüne dair bilgilendirildi.

    Avukatının "Suudi hükümetinin talebi doğrultusunda Gürcistan polisi seni takip ediyor, bunun için cep telefonunun amblajından elde ettikleri IMEI'yi kullanıyorlar" diye uyardığı Suudi kadın, Riyad'ın iade talebinin kabul edilmesi sonucu ajanlar tarafından ülkeye geri götürüldü .

    Suudi Arabistan kadın
    © AA /
    Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

    AVUSTRALYA'NIN SIĞINMA VERMESİ SAYESİNDE KURTULDU

    Almanya'ya sığınmış Suudi psikiyatrist-aktivist Taleb al-Abdulmohsen'e konuşan bir Suudi kadın, ajanların kendisini IMEI kullanarak Avustralya'ya kadar takip ettiklerini, ama sığınma başvurusunun kabul edilmesi sayesinde geri götürülmekten kurtulduğunu anlattı.

    Bilgisayar güvenliği uzmanı Micah Lee, kaçakları IMEI ile yakalamanın Suudiler için basit bir iş olması gerektiği değerlendirmesini yaptı:

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    Google, Suudi kadınların hayatlarının erkeklerce kontrol edilmesine imkan veren uygulamayı kaldırmayı reddetti
    "Cep telefonları kulelere bağlandığında IMEI dahil sadece kendilerine ait kmlik tanımlayacıları paylaşıyorlar, bu da Suudi telekomünikasyon şirketlerinin ülkedeki her cep telefounun lokasyonunu bildiği anlamına gelir ve büyük ihtimalle bu bilgiyi kraliyet yönetimiyle paylaşmaya zorlanıyorlardır."

    GOOGLE, SUUDİ KOCALARIN HİZMETİNDE

    Bu yılın başında ABD merkezli teknoloji devi Google da erkeklerin kadınları izleyip kontrol etmesine izin veren bir Suudi uygulamasını kaldırmayı reddetmişti.

    'Absher' isimli uygulama, kocalara eşlerine seyahat izni verme ya da vermeme gücü sağlıyor. Kadın, kocasının kalması gerektiğini bildirdiği yerden ayrıldığında ya da pasaportunu kullandığında uygulama alarm veriyor.

    Rahaf Muhammed el Kunun
    © AP Photo / Human Rights Watch
    Rahaf Muhammed el Kunun

    RAHAF, KAÇIŞINI VE İADEYE DİRENİŞİNİ CANLI YAYIMLAMIŞTI

    Ocakta ailesinin zulmünden yakınarak Suudi Arabistan'dan kaçan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, Riyad'a iade edilmemek için kendisini Tayland'da otel odasına kapatmasını cep telefonundan canlı yayımlamıştı. Dünya çapında 114.000 kişinin canlı yayından izlediği ve Kanada'nın sığınma verdiği Rahaf'ı elinden kaçıran Suudi yetkililerden biri "Keşke Tayland polisi pasaportunu alacağına cep telefonunu alsaydı" demişti.

    WhatsApp
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Casus yazılım, WhatsApp üzerinden cep telefonlarına sızıyor: Kullanıcılar seçilerek hedef alındı

    SÜRGÜNDEKİ MUHALİFLERE DE HACKLEME

    Geçen ay Toronto Üniversitesi'nin Vatandaş Laboratuvarı projesi, Suudi kraliyetinin üç tenkitçisinin cep telefonlarının Suudi istihbaratı tarafından hacklendiğini duyurmuştu.

    2009 yılından beri Kanada'da yaşayan Ömer Abdülaziz, Suudi kraliyetine Pegasus adında hackleme programı satan İsrail güvenlik şirketi NSO Grup'a dava açtı.

    Etiketler:
    cep telefonu, Suudi kadınlar, Suudi Arabistan
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