İranlı vekil: Tanker saldırıları ABD’nin işi

Sputnik’e konuşan Borucerdi, “Bu eylemler çok şüpheli. ABD’nin Basra ve Umman körfezlerinde ve genel olarak Ortadoğu’daki politikasının gerilim yaratmaya yönelik olduğundan eminim. ABD son 10 yıldır bölgede bu politikayı uyguluyor” dedi.

Saldırılardan İran’ı suçlamanın sadece ABD’nin işine geldiğini kaydeden Borucerdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik yalan dolu açıklamasını kınadığını ve reddettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu olay ABD’nin işi. Onlar, daha fazla silah satabilmek, daha fazla üs kurmak ve bölgedeki varlıklarını artırmak için bölgeyi güvensiz yapmak istiyor. ABD’nin politikası ortada, yoksa neden son onlarca yıldır böyle ciddi olaylar yaşanmadı da şimdi önce Füceyre, sonra bu tankerler gibi tatsız ve tekrarlayan olaylar yaşanıyor”.