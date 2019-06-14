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21:49 14 Haziran 2019
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    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, kentin IŞİD'in elinden alınmasından sonra YPG ve DSG'nin resmi bir şekilde Fırat'ın doğusuna geri çekildiklerini savundu.

    Suudi Bakan Arap aşiretlerinden YPG'ye destek istedi

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de YPG kontrolü altında bulunan bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden YPG'ye destek vermelerini istedi.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG altındaki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.  

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
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    Suudi Bakan, Deyr ez Zor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi. 

    Toplantıda, IŞİD'e karşı mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında YPG'ye destek istedi.

    Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

    Bakan El Sabhan, daha önce de YPG kontrolü altındaki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

    ​Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. 

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    Etiketler:
    YPG, PKK, Suriye, Suudi Arabistan
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