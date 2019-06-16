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01:16 16 Haziran 2019
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    İran bayrağı

    İran, İngiltere'nin Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Ortadoğu
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    İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Hunt'ı kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra'ya iletildiği belirtildi.

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    İngiltere, Umman Körfezi'nde tankerlere saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
    Açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu. 

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz" ifadesi kullanılmıştı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınamıştı.

    UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRI

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

    Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", aldığı iki darbe nedeniyle zarar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

    ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'yi saldırılarla ilgili "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

    Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

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    Etiketler:
    Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları, Washington, Tahran, Rob Maker, Umman Körfezi, Jeremy Hunt, İngiltere, İran
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