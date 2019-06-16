MSB: İdlib'de gözlem noktasına saldırı düzenlendi

MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9. gözlem noktasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıya anında ağır silahlarla karşılık verildiği belirtildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildi."

RUSYA NEZDİNDE GİRİŞİM

"Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildi. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."