MSB: İdlib'de gözlem noktasına saldırı düzenlendi

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildi."
RUSYA NEZDİNDE GİRİŞİM
"Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildi. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."
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