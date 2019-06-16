İran Meclis Başkanı: Körfez'deki tanker saldırıları, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını tamamlayan eylemleridir

Fox News'a Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarını değerlendirirken "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz, çünkü botu gördünüz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a bir yanıt da İran Meclis Başkanı Ali Laricani'den geldi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Donald Trump'ın tanker saldırılarıyla ilgili İran'ı suçlamasını 'ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı' diye niteleyerek saldırıdan Washington'ı sorumlu tuttu.

İran meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

'BU NUMARALARI 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA DA YAPMIŞLARDI'

"Ekonomik yaptırımlardan hiçbir sonuç çıkmadığı için bu şüpheli eylemler yaptırımları tamamlamak için düzenlenmiştir. Tarihi kayıtlara göre, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar düşmanlıklarını haklı çıkarmak için Japonya yakınlarında bizzat kendi gemilerini hedef almıştır."

"Olayın en komik kısmı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a siyasi ve diplomatik yolla yanıt verilmesini tavsiye etmesidir. Pompeo’dan bu sözleri duymak gerçekten komik" diyen Laricani, Trump yönetiminin 'tarihteki en ağır' diye nitelediği ekonomik yaptırımlarla İran’a baskı uyguladığına dikkat çekerek Pompeo'ya şöyle seslendi:

'BUNUN NESİ DİPLOMATİK YANIT?'

"Acaba nükleer anlaşmanın ihlali ve İran’a karşı yapılan ekonomik savaş, diplomatik bir adım mı? ABD’nin Venezüella’da bu ülkenin cumhurbaşkanına karşı yaptığı eylemler siyasi ve diplamotik bir eylem mi? ABD’nin Yemen halkına yönelik kararları siyasi bir eylem mi? Acaba ABD’nin İsrail’in Filistin halkına karşı eylemlerini desteklemesi siyasi bir eylem mi?"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de saldırılarla ilgili ABD'yi 'sabotaj diplomasisi' izlemekle suçlamıştı.

FRONT ALTAIR MÜRETTEBATI, DUBAİ'YE GÖNDERİLDİ

Umman Körfezi'nin Hürmüz Boğazı bölgesinde seyreden Norveç'e ait 'Front Altair' ve Japonya'ya ait 'Kokuka Courageous' adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'ndan yardım istemişti. ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları'na ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, Front Altair petrol tankeri mürettebatının dün gece uçakla İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye gönderildiğini duyurdu. Afifipur, 23 kişilik mürettebatın, biri kadın 11 Rus, 11'i Filipin ve birinin de Gürcistan uyruklu olduğunu belirtti. Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Afifipur, Front Altair petrol tankerinin dün,Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yakınlarındaki Hor Fakkan-Fuceyre sularına doğru hareket ederek İran'ın gözetiminden çıktığını kaydetti.