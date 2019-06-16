Kremlin’den ABD’ye Irak işgali hatırlatması: İçinde beyaz toz olan tüpleri unutmadık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Umman Körfezi’ndeki petrol tankeri saldırılarından asılsız bir biçimde İran’ın sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Peskov, 2003’te Irak işgaline dayanak olarak gösterilen suçlamaları da anımsatı: “İçinde beyaz toz olan tüpleri unutmadık. Bu şekilde değerlendirmelerimizde ölçülü olmayı öğrendik.”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programındaki açıklamasında, Umman Körfezi’ndeki petrol tankerlerine yapılan saldırıya ilişkin, taraflara sakin olma ve ikna edici veriler ortaya çıkana kadar bekleme çağrısında bulundu.

Peskov Umman Körfezi’ndeki olaylar nedeniyle doğrulanmamış veriler üzerinden İran’ın suçlanmasının ise kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Ayrıca Kremlin Sözcüsü, dönemin ABD dışişleri bakanı Colin Powell’ın Irak işgali öncesi BM’de yaptığı ikna konuşmasında, Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha silahları olduğunun ‘kanıtı’ olarak içinde şarbon olduğunu söylediği cam bir tüp görtermiş olmasına gönderme yaptı ve şunları söyledi: “İçinde beyaz toz olan tüpleri unutmadık. Çok iyi hatırlıyoruz. Bu şekilde bir şey hakkında değerlendirme yaparken sakin ve ölçülü olmayı öğrendik. Şu anda da durumun aklı başında bir biçimde değerlendirilmesi ve birtakım ikna edici verilerin ortaya çıkmasını bekleme çağrısı yapıyoruz.”

Powell daha sonra, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olmadığını önceden bilmesi hâlinde Irak işgaline destek verip vermeyeceğine ‘emin olmadığı’ itirafında bulunmuştu. Ayrıca Powell BM’deki ikna konuşmasının da ‘kariyerinde utanç duyduğu bir an’ olduğunu ifade etmişti.

‘KENDİLERİNE SAKLADIKLARI GİZLİ VERİLERE ATIFTA BULUNMALARI SAÇMALIK’

Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Umman Körfezi’ndeki olaylar nedeniyle İran’ı suçlayan tarafların ‘kendilerine sakladıkları gizli verilere atıfta bulunmasının da saçmalık olduğunu’ kaydetti.

'DÜNYA EKONOMİSİNİ SARSABİLİR, O YÜZDEN ASILSIZ SUÇLAMALARI DİKKATE ALMAK DOĞRU DEĞİL'

Bunun yanında bu gibi olayların dünya ekonomisinin temelleri sarsabilecek güçte olduğu uyarısında bulunan Kremlin Sözcüsü, “O yüzden asılsız suçlamaları dikkate almamak gerekir” vurgusunu yaptı.

İran, Umman Körfezi’ndeki iki tankere yönelik saldırıda dahli olduğu şeklindeki suçlamaları reddediyor.