Netanyahu Golan'da 'Trump Tepeleri'nin temelini attı

Netanyahu, ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan 'Ramat Trump' (Trump Tepeleri) ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attı.

Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda (Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Establishing a new community in the Golan Heights named after a friend of Israel, US President @realDonaldTrump. A historic day! 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/lvG8MJxtxq — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 16, 2019

İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.