Rusya: Militanlar Suriye'nin iki bölgesini ve Halep kentini ateşe tuttu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama bölgelerinde, ayrıca Halep kentinde ateşkesi ihlal ettiklerini bildirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, yaptığı basın açıklamasında militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama bölgelerinde, ayrıca Halep kentinde ateşkesi ihlal ettiklerini belirtti.

Bakin, "Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Nahşebba, Kesab, Ardaş-Dağ, Kinsibba, Rueyset-İskender, Roys-Usleyman, Ayn-el-Aşra, Safsafa ve Royset-Ruşu ilçelerinde, Hama’nın Hayyalin, Huayz ve Karkad ilçelerinde, ayrıca Halep kentindeki bilim-araştırma merkezi bölgesinde ateşkes ihlalinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nde görevli uzmanların son 24 saat içinde Lazkiye’nin Magrit ve Deyr-ez-Zor’un Et-Tabiya ilçelerinde olmak üzere iki insani yardım kampanyası yaptıklarını söyleyen Bakin, ihtiyacı olan kişilere toplam bin gıda yardım paketinin teslim edildiğini ifade etti.