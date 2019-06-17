Rusya: Militanlar Suriye'nin iki bölgesini ve Halep kentini ateşe tuttu

Bakin, "Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Nahşebba, Kesab, Ardaş-Dağ, Kinsibba, Rueyset-İskender, Roys-Usleyman, Ayn-el-Aşra, Safsafa ve Royset-Ruşu ilçelerinde, Hama’nın Hayyalin, Huayz ve Karkad ilçelerinde, ayrıca Halep kentindeki bilim-araştırma merkezi bölgesinde ateşkes ihlalinde bulundu" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nde görevli uzmanların son 24 saat içinde Lazkiye’nin Magrit ve Deyr-ez-Zor’un Et-Tabiya ilçelerinde olmak üzere iki insani yardım kampanyası yaptıklarını söyleyen Bakin, ihtiyacı olan kişilere toplam bin gıda yardım paketinin teslim edildiğini ifade etti.
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