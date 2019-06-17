Sadr'dan Irak'taki elektrik kesintilerine tepki: Hükümet yetkililerinin elektriği kesilip hastane ve okullara verilsin

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısına dikkati çekmek isteyen Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesi ve kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini teklif etti.

Sadr, Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'in ülkedeki elektrik enerjisinde iyileşmenin ekim ayında gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarını "Irak halkıyla alay etmek" olarak değerlendirdi.

Devasa petrol ve doğal gaz rezervlerine rağmen Irak'ta yaşanan elektrik kesintileri ülkede yaşamı oldukça olumsuz etkiliyor. Yaşanan protesto ve halk tepkilerinin temelinde özellikle ülkenin güneyindeki yaşanan elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor.

Hükümet tarafından 2013'te yayınlanan rapora göre, Irak son 12 yıl içinde elektrik enerjisi 40 milyar dolar harcama yaptığı belirtiliyor. Birçok vilayette, günlük 12 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.