İran: Düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum kısıtlamaları 27 Haziran'da aşılacak

Buna göre İran, nükleer programına ilişkin imzalanan 'Ortak geniş aksiyon planında' (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) belirlenen uranyum stok seviyesini aşacak.
'SÜREÇ 10 GÜN SÜRECEK'
Arak Nükleer Tesisi'nde konuşan Kamalvandi, "Bugün 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aşmaya başlayacağız. Süreç 10 gün sürecek. Bir diğer deyişle, bu sınırı 27 Haziran itibariyle aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
'AB HAREKETE GEÇMELİ'
Kamalvandi ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini İran'ı ABD yaptırımlarından korumak konusunda 'konuşmayı bırakarak harekete geçmeye' çağırdı.
İran lideri Ruhani de, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinin 'nükleer anlaşmaya tek başına devam edemeyeceği' belirterek 'anlaşmanın bütün taraflarının durumu düzeltmek için yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini' vurgulamıştı.
AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.
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