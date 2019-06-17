Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Kuzeyindeki Kamışlı kentinde PYD'ye bağlı asayiş binası yakınında bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu ölü ve yaralılar olurken, saldırının IŞİD tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14:00 sularında Kamışlı kentinde PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Kuzey Suriye Demokratik Özerklik yönetimine bağlı Asayiş Güçleri binasının yanında bomba yüklü araç patlatıldı.

Bomba yüklü araçla asayiş binasına girip aracı orada patlatmak isteyen saldırgan, asayiş güçlerinin ateş etmesiyle aracı patlattı.

Patlama sonucu bir kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri zarar görürken, asayiş güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Patlamanın IŞİD tarafından yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Kamışlı kentinin merkezindeki iki mahalle ile havalaanı ve bazı resmi daireler Suriye Ordusu'nun elinde bulunurken, bazı mahalleler ise PYD'ye bağlı asayiş güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.