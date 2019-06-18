Bağdat'ta ABD'li askerlerin kaldığı askeri kampa füze atıldı

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Taci Askeri Kampı'na 3 katyuşa füzesi atıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD'li askerlerin kaldığı söz konusu kampta birer askeri havalimanı ve üs bulunuyor.

SON GÜNLERDE SALDIRILAR ARTTI

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü "Beled Hava Üssü"ne de 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de geçen cuma akşamı bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirilmişti.