Sadr'dan Başbakan Abdülmehdi'ye kabine çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, meclisteki siyasi gruplara seslenerek, Başbakan Abdülmehdi’ye kabinesini 10 gün içinde tamamlaması için yetki vermelerini istedi.

Sadr, "Başbakan da kabine adaylarını şeffaflık ve liyakata göre seçmeli, aksi halde desteğimi geri çekerim" ifadelerini kullandı.

Meclis komisyonlarının kurulmasının da tamamlanmasını isteyen Sadr, "Yoksa bu konuda da başka bir tutumumuz olur. Siz de (meclis) tutumlarımızı bilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Irak'ta 22 sandalyeli Abdülmehdi hükümetinde Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları boş bulunuyor.

Siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle söz konusu bakanlıklar doldurulamıyor.