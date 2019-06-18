Suriye ordusu teröristlerin iki yoğun saldırısını püskürttü

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre, Nusra ve bağlantılı örgütlerin üyelerinden oluşan büyük bir grup Tel-Milh köyü yakınlarındaki ordu mevzilerine sızmaya çalıştı.

Haberde, “Çatışmalar sonucu saldırı hüsrana uğradı, birkaç militan öldürüldü ve yaralandı, militanlara ait zırhlı piyade aracı ve bir kısmı makineli tüfeklerle donatılan diğer teçhizat yok edildi” dendi.

Ayrıca Hurras ed-Din, Ansar et-Tevhid ve Kataib el-İzza örgütlerinin üyelerinden oluşan bir grup teröristin de Vadi Usman yerleşimi üzerinden gelerek Tel Milh köyü yakınlarındaki mevzileri ele geçirmeye çalıştığı aktarıldı.

Ordunun bu saldırı girişimi de püskürttüğü, patlayıcı dolu bir aracın hedefe ulaşmadan vurularak havaya uçurulduğu, birkaç militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Militanlar, haziran başlarından bu yana Tel Milh’e saldırmaya devam ediyor. Teröristler, mühimmat taşıyan insansız hava araçlarını da kullanıyor.