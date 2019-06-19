BM'nin Cemal Kaşıkçı raporu: Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğuna dair kanıt bulundu

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini 'Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz' diye niteledi. Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümü için 'yargısız infaz' denilirken, Suudi Arabistan sorumlu tutuldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman bizzat işaret edildi ve yaptırım çağrısında bulundu.

Ayrıca diplomatik ayrıcalıkları suiistimal etmesinden dolayı Suudi Arabistan'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiği vurgulandı.

PRENSE YAPTIRIM UYGULANMALI

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğu kaydedildi. Raporda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Riyad'ın sorumluluğunu kabul ederek Kaşıkçı'nın ailesine tazminat ödemesi gerektiği de belirtildi.

'TÜRK HÜKÜMETİNDEN ÖZÜR DİLENMELİ'

Raporda şu ifadelere yer verildi; "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suiistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var."

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.