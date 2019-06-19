Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye Soçi’deki mutabakata uymuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış tampon bölgenin oluşturulmasını öngören Soçi Mutabakatı’nın Türkiye tarafından uygulanmadığını ama halen yürürlükte olduğunu belirtti.

Resmi ziyaretle Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Muallim, al-Mayadeen televizyonuna açıklamasında, “Soçi anlaşmasının dağıldığını söyleyemem ancak Türkiye tarafından yerine getirilmediğini söyleyebilirim” dedi.

Bakan, Suriye’de politik çözüm sürecinin durmadığını da sözlerine ekledi.

İdlib bölgesinde, Nusra’nın diğer tüm örgütlere hükmettiğini söyleyen Muallem, Suriye ordusunun İdlib’de görevini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.