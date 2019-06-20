Tansiyon yükseliyor: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, CENTCOM 'bölgede İHA'mız yok' dedi

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Devrim Muhafızları, ABD tarafından ‘yabancı terör örgütleri’ listesine alınmıştı.
Breaking News: Iran says it has downed s US Global Hawk drone in its airspace. https://t.co/Y2ECFtkrNs— Mohammad Manzarpour (@Manzarpour) 20 Haziran 2019
'İRAN HAVA SAHASINDA İHA'MIZ YOKTU'
NBC’ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi de, “Bugün İran hava sahasında faliyet gösteren herhangi bir ABD İHA’sı yoktu” dedi.
Ap ajansına konuşan bir ABD yetkilisi ise kendilerine ait bir İHA'nın Hürmüz Boğazı civarında uluslararası hava sahasında yerden havaya füzeyle düşürüldüğünü söyledi.
UMMAN NEDENİYLE TANSİYON YÜKSELDİ
ABD, tanker saldırıları için de İran’ı suçluyor, Tahran ise bu iddiaları reddediyor.
ABD, İran’ı tanker saldırıları öncesinde de bir İHA’yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları yalanlamıştı.
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